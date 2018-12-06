06 Aralık 2018, 16:15
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Ankara'da Otobüsün Halkın Arasına Daldığı Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Ankara Kızılay Meydanı'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Ankara Kızılay Meydanı'nda belediye otobüsü freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

2 KİŞİ YARALANDI

Başkent'in en yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu Kızılay Meydanı'nda plakası henüz belirlenemeyen, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, bugün saat 15.30 sıralarında, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak yayalara çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, çevredekiler ve olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Son dakika! AnkaraSon dakika! Ankara'da Belediye Otobüsü Yayaların Arasına Daldı! Yaralılar Var

Ankara
06 Aralık 2018 Perşembe 16:15



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