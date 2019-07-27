Ankara'daki, Pakistan Mango ve Biryani Festivali'ne çok sayıda davetli katıldı

Kamu diplomasisi etkinliklerinin bir parçasıolarak ve Pakistan mangolarını Türkiye'de daha da fazla tanıtmak için, Pakistan Büyükelçiliği Cuma günü akşamı Ankara'da "Pakistan Mango ve Biryani Festivali'ni" düzenledi. Bu olaya çok sayıda konuk katıldı ve ünlü Pakistan mangolarının ve Pakistan'ın meşhur Basmati pirincinden yapılmış Biryani'nin tadını, lezzetini ve kokusunu ilk elden deneyimleme fırsatını buldu.

ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM, İTHALATÇI VE DİPLOMAT KATILDI

Olaya anahtar siyasi şahsiyetler, meyve ithalatçıları, diplomatlar ve medyadan temsilciler katıldı. "Pakistan Mango ve Biryani Festivali" taze mango ve kesilmiş mangoları ve mangolu milk-shake, mangolu ayran, mangolu dondurma, mangolu salata, mangolu sufle, mangolu mus, mangolu puding ve mangolu pasta gibi lezzetleri içeriyordu.

PAKİSTAN'IN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİN YER ALDIĞI FOTOĞRAFLARLA GÖRSEL ŞÖLEN

Festivalde Pakistan'ın meşhur Basmati pirincinden yapılan 'Biryani' verilirken güzel Pakistan müzikleri festival ortamına katkıda bulundu. Pakistan'ın doğal güzelliklerini gösteren fotoğraflar da olaya katkıda bulundu.

"MEYVELERİN KRALI"

Misafirleri karşılayan Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi M. Syrus Sajjad Qazi Pakistan'ın en büyük 5. mango üreticisi ve 6. en büyük mango ihracatçısı olduğunu belirtti. Büyükelçi "Biz Pakistanlılar Mangoya "Meyvelerin Kralı" deriz ve dünya üzerindeki en tatlı meyvelerden birisidir" dedi.

Büyükelçi "Chaunsa en popüler mango çeşitidirve biz de bugün Beyaz Chaunsa sunuyoruz" diye ekledi. Kendisi böyle olaylarla Pakistan mangolarının yakında Türkiye'deki mangoseverlerle buluşabileceğini de söyledi.

"PAKİSTAN MANGOLARI, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER KADAR TATLI"

Kardeş Pakistan-Türkiye ilişkilerine atıfta bulunan Büyükelçi Qazi Pakistan mangolarının en az benzersiz Pakistan-Türkiye ilişkileri kadar tatlı ve özel olduğunu söyledi. Bu dostluğu kutlamanın Meyvelerin Kralı Pakistan Mangosundan daha iyi yolu yoktur.

Yapılan bir çekilişe katılanlar arasından beş konuk birer kutu mango almaya hak kazandı.

Pakistan Mango ve Biryani Festivali'nden kareler;