Ankara'daki Son Anketten Çarpıcı Sonuç: 10 Puan Önünde Bulunuyor

AKAM'ın sahibi Kemal Özkiraz, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu. Programda konuşan Özkiraz, "Yavaş ile Özhaseki'nin oy farkı yüzde 10 puanın üzerinde. Kapanma ihtimali yok. AK Parti'nin aday tercihi yanlıştı, CHP'nin aday tercihi de çok doğruydu. Ekonomik krizin etkileri de var" ifadelerini kullandı.

Kemal Özkiraz, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"ANKARA'DA YAVAŞ'IN KAZANACAĞINI ANKET YAPAN BÜTÜN FİRMALAR SÖYLÜYOR"

" Mehmet Özhaseki'nin 31 Mart'taki seçimi kazanması için olağanüstü bir gelişmeye ihtiyaçtır. Fark, 10 puanın üzerinde. Kapanma ihtimali yok. AK Parti'nin aday tercihi yanlıştı, CHP'nin aday tercihi de çok doğruydu. Ekonomik krizin etkileri de var"

"ANKET FİRMALARI SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEMİYOR"

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da anketlere güveninin kalmadığını söyledi. Anket firmalarının bir bölümü seçimi etkilemek için hareket ediyorlardır. Ama bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar hiçbir anket firmasının bir adayı yüksek göstererek kazanamayacak birini kazandırdığı olmadı."