14 Aralık 2018, 09:59
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Ankara'daki Tren Faciasının Nedeni Belli Oldu: Makaslar Zamanında Değişmemiş

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Hattaki iletişim eksikliği ve makasın zamanında değiştirilmemesi faciaya davetiye çıkarmış.

Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz tren ile çarpıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 86 kişinin de yaralandığını açıkladı.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Kazanın ardından cenazeleri ambulanslarla Adli Tıp Kurumuna getirilenmakinistler Kadir Ünal, Adem Yaşar ve Hulusi Beler ile Ankara Üniversitesi FenFakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, Yusuf Yetim, Arif KahanErtik, Tahsin Ertaş, Kübra Yılmaz, Ebru Erdem Ersan'ın otopsi işlemleritamamlandı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

DETAYLAR NETLEŞMEYE BAŞLADI

Türkiye'yi yasa boğan kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, korkunç olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan incelemeler neticesinde hattaki iletişim eksikliği nedeniyle zamanında makas değiştirilememesi faciaya yol açtı.

İLETİŞİM SORUNU MERCEK ALTINA ALINDI

Yetkililer, iki trenin konumuna müdahele ederek zamanında makas değiştirmeyen kumanda merkezindeki iletişim sorununu mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında kontrolör, tren teşkil memuru (makasçı) ve tren hareket memurunun gözaltına alınması da makas değiştirmede sorun olduğunu gösteriyor.

Yenimahalle,Konya,Ankara
14 Aralık 2018 Cuma 09:59



YORUMLAR (43)
YUSUFB: Kemal KILIÇTAROĞLU istifa etmeli bence (!)
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İSHAK YAHYA: ulaştırma bakanı başta olma üzere, müdürler , müdür yardımcıları, şefleri, amirleri vs. bunlarda bir sorun yok. sadece en alt kademedeki memurlar sorumlu. nasıl bir mantık. zamanın yapılmayan denetlemeler, kontroller, ulaştırma bakanı tamam oldu deyip hesap sormaması. artık en alt birimdekileri suçlamayı bırakma zamanı gelmedimi. suçlu işçi değil, üsttekilerdedir bence.
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TEĞMEN ENVER PAŞA: İŞİNİ TAM ADABIYLA YAPAN BİR KİŞİ KALMAMIŞ HERKES SALLIYOR BUNLARIN VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK HAYIRLISI DEMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN TÜRKİYEYİ YASA BOĞAN ÖLÜM ACIMIZ BÜYÜK BU CUMANIN HÜRMETİNE İÇİMİZİ YAKAN ŞEYLERİ ORTADAN KALDIR YARABBİ.. SENİN YOLUNDAYIZ YA RESULULLAH.. HAYIRLI CUMALAR.. TOPRAĞINIZ BOL OLSUN.. TEĞMEN ENVER ALTUNDAL ADANALI
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16 YIILIK İKTİDAR: yıl 2018 olmuş donarak asker şehit oluyor yıl 2018 maden kazaları dahada çok artıyor yıl olmuş 2018 bukadar olay oluyor neden kimse istifa etmiyor neden !!!!!!!
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DÜŞÜNÜR: düşünün ulaştırma bakanına soru soruyorlar kaza ile ilgili ihmal varmı diye teşekkür ederim diyor bir tane sorumluluk alıp iistifa eden varmı allah rızası için bir diğeride tarım bakanımız bizim ülkemizde tarla kalmamışta sudandan tarla kiralamışız bu nasıl bir söz ya bunlar nasıl bakan bu ülkede tarlamı yok çiftçiler ne olucak battı hepsi çiftöilerin bunların yatacak yerleri yok haram zehir zıkkım olsun bunlara ödediğimiz vergiler harai haramzadeler
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