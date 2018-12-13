Ankara'daki Tren Kazası

13 Aralık 2018 Perşembe 13:18



13 Aralık 2018 Perşembe 13:18

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ankara'daki hızlı tren kazasıyla ilgili "TCDD Genel Müdürlüğünün teknolojiye uygun yapılmayan, nitelikli, yetenekli ve eğitilmiş insan gücünden yoksun, gelişi güzel çalışmaları sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasından kaynaklanan bir kaza meydana geldi. Tıpkı Çorlu'daki gibi." dedi.Zeybek, partisinin Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama ve eleştirilerde bulundu.Komisyon olarak kazanın gerçekleştiği mahalde incelemelerde bulunduktan sonra Meclise geldiklerini anlatan Zeybek, ilk edinilen bilgilere göre kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı vatandaşın da hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.Zeybek, Komisyon olarak olay yeri incelemesinde, normal zamanlarda farklı demiryolu hatlarını kullanan hızlı tren ve keşif görevi yapan lokomotifin, Marşandiz İstasyonu'na yakın bir yerde hat değiştirme sinyali alarak aynı hatta girdiklerini ve kafa kafaya çarpıştıklarını söyledi. Bu çarpışma sonucu hızlı treninin ilk iki vagonunun raydan çıktığını ve istasyonda bulunan yaya üst geçidini de parçalayarak altına aldığını anlatan Zeybek, ölü ve yaralıların da ağır hasar gören bu iki vagonda bulunduğunu ifade etti.Zeybek, şöyle konuştu:"TCDD Genel Müdürlüğünün teknolojiye uygun yapılmayan, nitelikli, yetenekli ve eğitilmiş insan gücünden yoksun, gelişi güzel çalışmaları sonucunda hem sinyalizasyon hem de insan hatasından kaynaklanan bir kaza meydana geldi. Tıpkı Çorlu'daki gibi. Çorlu'da kılavuz lokomotifin çalışmaması yüzünden, yağmur sonucu tünel ve menfezlerde oluşan problemler nedeniyle kaza meydana gelmişti. Burada da denetim görevini yapan kılavuz lokomotifinin yanlış bir sinyal sonucu hızlı trenle çarpışmasıyla yine çok sayıda yurttaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Milletimizin başı sağolsun."Genel Kurulda görüşmeleri devam eden 2019 yılı bütçesinin "tasarruf bütçesi" olarak tanımlandığını, bu bağlamda TCDD ve hızlı tren yatırımlarıyla birlikte sinyalizasyon ve teknoloji geliştirme yatırımlarının ertelendiğini öne süren Zeybek, "CHP'li Ulaştırma Komisyonu üyeleri olarak yetkilileri görevlerini yapmaya ve sorumluları da istifaya davet ediyoruz." dedi."Teknolojik bir iyileştirme yapılması hep konuşuldu"Bir basın mensubunun kazanın, sabotaj sonucu meydana gelip gelmediğini sorması üzerine Zeybek, her iki trende bulunan makinistlerin yaşamlarını yitirdiğini söyledi.Söz konusu trenlerde bir radar sistemi bulunmadığını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:"2018 yılında aslında hızlı trenlerin kendi demiryolu güzergahında önüne çıkacak engelleri, uzaktan radar sistemiyle görmeleri konusunda teknolojik bir iyileştirme yapılması hep konuşuldu. Ancak maalesef bugüne kadar bunlar gerçekleştirilemedi. Kazada, lokomotif ve hızlı trenin kesinlikle herhangi bir hız düşümüne girmeksizin birbirlerini gördükleri anda zaten çarpışmanın meydana geldiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili parti olarak TCDD Genel Müdürlüğüne bu sinyalizasyon sisteminin iyileştirilmesi ve teknolojinin artırılması için uyarılar yaptık. 9 yurttaşımızın yaşamını yitirmesi, 2018 yılının ikinci yarısından başlamak üzere tasarruf tedbirleri adı altında hayata geçirilmiş politikaların temel sonucudur."