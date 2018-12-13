Ankara'daki Tren Kazası

13 Aralık 2018 Perşembe 16:40



13 Aralık 2018 Perşembe 16:40

Spor Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Adanaspor, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Adana Demirspor'un "Acımız Büyük" başlığıyla yayımladığı mesajda, Ankara'da üzücü bir tren kazası meydana geldiği anımsatılarak, "Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Adanaspor'un mesajında ise "Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.