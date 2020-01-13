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Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

13.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:01Ankara'daki tren kazası davasında 2 sanığa tahliye kararı
'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında açılan davada tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk celsesi görüldü. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tüm sanıkların savunmaları alındı. Daha sonra sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Savcı mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak tarihine erteledi. - ANKARA

Yüksek Hızlı Tren, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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