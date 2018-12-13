13 Aralık 2018, 12:28
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Ankara'daki Tren Kazasında HDP Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim Hayatını Kaybetti

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı tren kazasında, HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Yetim, adaylık başvurusunu 4 gün önce gerçekleştirmişti.

Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenler arasında HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı. Yusuf Yetim, adaylık başvurusunu 4 gün önce yapmıştı.

HDP'DEN ADAY OLMUŞTU

Ankara Yenimahalle'de bu sabah yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden dokuz kişiden birisinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP'den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim'in HDP'den daha önce de milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TBMM'de açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Yetim'in yerel seçimlerde Urfa Bozova Belediye Başkanı adayı olduğunu belirtti.

YUSUF YETİM KİMDİR?

Yusuf Yetim, 1965 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Çeşitli bakanlıklarda müşavirlik görevinde bulunan Yetim, evli ve bir çocuk babasıdır. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde uzman olarak görev yaptı.

Halkların Demokratik Partisi 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı olmuştu. Yetim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, Şanlıurfa Bozova Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuru yapmıştı.

Şanlıurfa,Ankara,Yusuf Yetim,Halkların Demokratik Partisi
13 Aralık 2018 Perşembe 12:28



YORUMLAR (53)
DİNGELEKLER : Mikrop sizin zihniyetinizdir bizde size aynısını iade ediyoruz aynı şeyleri düşünüyoruz unnamet efendi
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UNNAMED: MİKROP BU KİRECLEYİN... FIRATIN DOĞUSUNDA YENİ SİLAHLAR DENİCEZ CALISIYOMU DİYE HEVALLER TOPLANIN BAKAYIM ORAYA DOMUSLAR SİZİ
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YUTTAŞ: bu haberde ölenin arkasından konuşanlar ağzınıza birşey vereyimde susun!
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SORGULA: çok açı bir tablo vefat edenlere rahmet ve yakınlarına sabır dilerim ölüler özerinden siyaset yapmak Türkiye’de moda haline gelmiştin
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