Ankara'daki Tren Kazasında Ölen Ertaş ve Ersan, Son Yolculuğuna Uğurlandı

14 Aralık 2018 Cuma 15:34



14 Aralık 2018 Cuma 15:34

ANKARA'da dün Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Dr. Tahsin Ertaş ve Ebru Erdem Ersan'ın cenazeleri, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin dün sabah Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda kılavuz trenle çarpışması sonucu gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybeden 9 kişiden Dr. Tahsin Ertaş (48) ve Ebru Erdem Ersan'ın (38) cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camisine getirildi. Ertaş ve Ersan'ın cenaze namazına ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ertaş ve Ersan'ın cenazeleri, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kazada ölenlerden birinin Konya'daki özel bir hastanede görevli çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tahsin Ertaş olduğu belirlendi. Ankara'da oturan ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Ertaş'ın, haftada 2 gün nöbet tutmak için hızlı tren ile görev yaptığı Konya'daki özel hastaneye gittiği öğrenildi.Evli ve iki çocuk annesi Ersan'ın da bir tekstil firmasının bölge sorumlusu olduğu ve toplantıya katılmak için Konya'ya gitmek üzere trene bindiği belirtildi.Görüntü Dökümü:-Cenaze namazından görüntü-Helallik alınması-Yakınlarının tabut başında ağlaması-Ertaş ve Ersan'ın fotoğraflarıHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -