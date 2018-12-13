Ankara'daki Tren Kazasında Ölenlerin İsimleri Belli Oldu

Ankara
'daki tren kazasında hayatını kaybeden 9 vatandaşın ismi belli oldu.
Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT), saat 06.36'da Marşandiz
istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrildi. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetti, 86 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri belli oldu. Kazada ölen makinistlerin isimlerinin Kadir Ünal
, Adem Yaşar
ve Hulusi Beler olduğu, yolcuların isimlerinin ise Yusuf Yetim
, Tahsin Ertaş, Arif Kahan Ertik, Berahitdin Albayrak, Kübra Yılmaz ve Ebru Erdem Ersan olduğu öğrenildi. - ANKARA
13 Aralık 2018 Perşembe 17:19