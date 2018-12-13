Ankara'daki Tren Kazasından Yaralı Kurtulan Vatandaş Dehşet Anlarını Anlattı

Ankara'da bu sabah meydana gelen yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, Konya'ya iş gezisine gittiğini ifade ederken, kaza anını detaylarıyla anlattı. Çınar, 9 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada yüksek hızlı trenin ilk vagonunda yolculuk yapıyordu.

Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasından yaralı olarak kurtulan Gizem Çınar, felaket anını Sözcü gazetesine şöyle anlattı;

"Konya'ya yüksek lisans ve bir iş gezisi için gidiyordum. Yüksek hızlı trenin ilk vagonunda arka sırada yolculuk yapıyordum. Emniyet kemerlerimiz takılı değildi. Tren hareket etmiş ve hızlanmıştı ki 10 dakika sonra büyük bir gürültüyle yerimizden fırladık."

"KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜYDÜ"



"Ben koltuğa çok sıkı tutunmuştum. İçinde bulunduğum vagon büyük bir gürültüyle devrilip yan yattı. Korkunç bir görüntüydü. Herkes çığlıklar atmaya başlamıştı. Ben çarpmanın etkisiyle yaralandım."

"ELEKTRİK TELLERİ HER YERDEYDİ"

"İlk şoku atlattıktan sonra kurtulanlar vagondan dışarı çıkmak için vagonun camını kırdı ama dışarıda elektrik telleri her yerdeydi. Büyük bir korku yaşadık. Daha sonra vagondan yaralı olarak kucakta çıkarıldım. Hastanede ilk tedavim yapıldı. Burnum kırılmış ve ayağımda da ezilmeler var"

9 YARALIYLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI

Gizem Çınar'la birlikte 9 kişin Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.