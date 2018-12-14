Ankara'daki Tren Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara
'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Ankara- Konya
seferini yapan Yüksek Hızlı Tren
(YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz
istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı. Ankara'daki feci tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuz tren ile YHT'nin çarpışma anı anbean kameralarca kaydedildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
Tren Kazası,Ankara
14 Aralık 2018 Cuma 17:41