14 Aralık 2018, 17:41
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Ankara'daki Tren Kazasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ankara'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Ankara'da meydana gelen tren kazasının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), dün saat 06.36'da Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpışmıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi ise yaralanmıştı. Ankara'daki feci tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kılavuz tren ile YHT'nin çarpışma anı anbean kameralarca kaydedildi.

(Abdullah Sarica/İHA) Tren Kazası,Ankara
14 Aralık 2018 Cuma 17:41