Son Dakika! Ankara'daki Tren Tren Kazasıyla İlgili 3 TCCD Personeli Gözaltına Alındı

Ankara Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz banliyö treniyle, Ankara-Konya arasında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) çarpışması sonucu 9 kişi öldü. Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

HAREKET MEMURU, TEŞKİL PERSONELİ VE KONTROLÖR GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

BAKAN TURHAN: 9 ÖLÜ

Kazayla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

SAĞLIK BAKANI: 34 YARALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır." dedi.

Koca, tren kazanın yaşandığı yerde yaralı kalmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarından bilgi aldı. Erdoğan, iki bakana tüm birimlerin seferber edilmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan



