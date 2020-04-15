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Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

15.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:24
Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Ankara 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde ikamet eden M.B.Ç'nin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli M.B.Ç'nin evinde ve aracında yaptığı aramada, 400 gram esrar, 2 hassas terazi ve 28 fişek ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli M.B.Ç. ile aynı adreste bulunan Ü.D, O.H. ve M.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D, M.B.Ç ile O.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Güncel
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