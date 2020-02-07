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Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

07.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:28Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün hesabından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile mobil park ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.E, M.E ve A.E, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 597 gram esrar, hassas terazi ve 5 bin 170 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Twitter, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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