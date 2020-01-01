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Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu

Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

01.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:47 Ankara'daki yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu
Ankara'da Altındağ ilçesinde Umut Apartmanı'nda çıkan yangında ölen 4 kişinin kimlikleri belli oldu.

Başkentte Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'ta bulunan Umut Apartmanı'nda yangın çıktı. Yangın yılbaşı kutlaması yapan gençlerin bulunduğu evde meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin evin içinde bulunan elektrikli ısıtıcıdan çıktığı kaydedildi. Hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ölen kişilerin isimlerinin ise Naci Cankurtaran (25), Seyfi Güngör (25) ve Semih Aktaş (25) olduğu belirlendi.

Olayda yaşamını yitiren diğer kişinin 60'lı yaşlarda Rahmi Yozgatlı isimli bir vatandaş olduğu öğrenildi. Yozgatlı'nın gençleri yangından kurtarmaya çalıştığı anda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan ölen kişilerin aileleri de adli tıp kurumu önüne geldi. Cankurtaran ve Güngör'ün bekar oldukları, Başkent Şaşmaz Sanayinde çalıştıkları, kaporta ve mekanik işle uğraştıkları öğrenildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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