Ankara'daki Yht Kazası

Ankara
'daki YHT kazasında yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik, memleketi Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ertik (48) için Gelibolu Gazi Süleymanpaşa
Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene, Ertik'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
, Ertik'in Japon
eşi June Ertik, çiftin 8 yaşındaki kızları Ayla Ertik ve vatandaşlar hazır bulundu. Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye
temsilciliğinde görev yaptığı öğrenilen Arif Kahan Ertik'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Alaattin Kalfa Mezarlığı'na defnedildi.
Çanakkale,Gelibolu,Ankara
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:34