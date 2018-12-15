Ankara'daki Yht Kazası

Ankara
'daki YHT kazasında hayatını kaybeden Arif Kahan Ertik, memleketi Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Ertik'in cenazesi, Gelibolu Gazi Süleymanpaşa
Camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra getirildiği Alaattin Kalfa Mezarlığında defnedildi. Cenaze töreninde Ertik'in İngiliz asıllı Japon
eşi de June Ertik de saf tutarken, 8 yaşındaki kızı Ayla ise akrabalarının çocuklarıyla birlikte durdu. Almanya
Ticaret Bakanlığının Türkiye
temsilciliğinde görev yapan Arif Kahan Ertik'in cenazesine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar
, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan
ile ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Çanakkale,Gelibolu,Ankara
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:39