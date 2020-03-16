Ankara'daki YHT kazası davası ertelendi
Ankara'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava ertelendi.
16.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:45
Ankara 'da, 9 kişinin hayatını kaybettiği 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 1'i tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava ertelendi.
Ankara'da 13 Mart 2018'de 9 kişinin öldüğü 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin biri tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava 11 Mayıs'a ertelendi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanık Osman Yıldırım, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde kazada yaralanan bazı müştekilerin beyanları alındı.
Sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten müştekiler, davaya katılma talebinde bulundu. Görüşü sorulan savcı, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma talebini kabul etti.
Tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.
(Abdullah Sarica/İHA)
Ankara'da 13 Mart 2018'de 9 kişinin öldüğü 107 kişinin de yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin biri tutuklu 10 sanık hakkında açılan dava 11 Mayıs'a ertelendi. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın ikinci celsesine tutuklu sanık Osman Yıldırım, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde kazada yaralanan bazı müştekilerin beyanları alındı.
Sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten müştekiler, davaya katılma talebinde bulundu. Görüşü sorulan savcı, müştekilerin katılma taleplerinin kabulüne, tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin katılma talebini kabul etti.
Tutuklu sanık Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.
(Abdullah Sarica/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yüksek Hızlı Tren, Ankara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı