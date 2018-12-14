Ankara'daki Yht Kazası - Prof. Dr. Albayrak, Toprağa Verildi

Ankara
'daki YHT kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi
'nin (AÜ) eski rektör yardımcılarından, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak, memleketi Kırıkkale
'de son yolculuğuna uğurlandı.
Albayrak'ın cenazesi, Ankara Kocatepe
Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra getirildiği Kırıkkale Yenimahalle
Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze defnedildiği sırada Albayrak'ın kızları Hazal ve İzel
Albayrak'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.
Cenaze törenine, Albayrak'ın ailesi ve yakınları, AÜ öğretim üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Ankara Üniversitesi,Kırıkkale,Ankara
14 Aralık 2018 Cuma 18:23