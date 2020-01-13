Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı

Ankara 'da 9 kişinin öldüğü 107 kişinin de yaralandığı tren kazası davasında ara karar açıklandı.

Ankara'da 13 Aralık 2018'de Ankara- Konya seferini yapan YHT, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında kılavuz tren ile çarpıştı. Kazada 3'ü makinist 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

İLK CELSEDE 2 KİŞİ TAHLİYE OLDU

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesince davanın ilk celsesi görüldü. Davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, kazada ölen vatandaşların yakınları, kazada yaralananlar ve taraf avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde tüm sanıkların savunmaları alındı. Daha sonra sanık ve avukatlarının beyanları alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Savcı mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme, duruşmayı 24 Ocak tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

13 Aralık 2018'de Ankara-Konya seferini yapan YHT, Yenimahalle ilçesinde kılavuz lokomotife çarpmıştı. Kazada 3'ü makinist olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, 107 kişi de yaralanmıştı.