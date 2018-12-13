Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren Kazası

13 Aralık 2018 Perşembe 12:20



13 Aralık 2018 Perşembe 12:20

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabında yayımlanan mesajda, "Ankara'da meydana gelen tren kazasında çok sayıda yaralı ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğu haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.