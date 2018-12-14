Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren Kazası

14 Aralık 2018 Cuma 14:35



14 Aralık 2018 Cuma 14:35

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.Ankara'daki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Yusuf Yetim'in cenazesi, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.Balıklıgöl Devlet Hastanesine konulan Yetim'in cenazesi daha sonra doğduğu Karaköprü ilçesi Ayanlar Mahallesi'ne getirildi.Yetim'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, Yetim'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.Yetim'in HDP'nin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olduğu öğrenildi.