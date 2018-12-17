Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren Kazası

Ankara
'daki Yüksek Hızlı Tren
(YHT) kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yenimahalle
ilçesindeki Marşandiz
istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Ankara- Konya
seferini yapan YHT'nin 13 Aralık
'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Marşandiz,Yenimahalle,Ankara
17 Aralık 2018 Pazartesi 09:23