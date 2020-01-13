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Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davası başladı

Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

13.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:30Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası davası başladı
'da 13 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılıyor. Duruşmayı kazada hayatını kaybedenlerin de olduğu çok sayıda kişi takip ediyor.
Duruşma, kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık savunmalarıyla sürüyor.
İddianamede, sanıkların "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan" 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Yüksek Hızlı Tren, Makinist, Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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