Ankara'da YHT ile Kılavuz Treni Çarpıştı! Olay Yerinden İlk Görüntüler

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz trene çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği kazada sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.

ÜST GEÇİDİN BİR KISMI VAGONLARIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.

VASİP ŞAHİN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 43 vatandaşımız yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak çıkarıldı. Hem AFAD hem UMKE ekiplerimiz çalışıyor. Kazanın nedeni için yapılan çalışma devam ediyor." dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: YHT YOL KONTROLÜ YAPAN LOKOMOTİFE ÇARPTI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER: