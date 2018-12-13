13 Aralık 2018, 07:42
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Ankara'da YHT ile Kılavuz Treni Çarpıştı! Olay Yerinden İlk Görüntüler

Saat 06.30 sıralarında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda YHT ile kılavuz tren çarpıştı. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Ankara- Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz trene çarpması sonucu iki vagonu devrildi. Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonunun devrildiği kazada sonucu çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi.

ÜST GEÇİDİN BİR KISMI VAGONLARIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuluyor.

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in karıştığı kazada trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü.

VASİP ŞAHİN ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle 43 vatandaşımız yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak çıkarıldı. Hem AFAD hem UMKE ekiplerimiz çalışıyor. Kazanın nedeni için yapılan çalışma devam ediyor." dedi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: YHT YOL KONTROLÜ YAPAN LOKOMOTİFE ÇARPTI

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığı bildirildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER:

Konya,Ankara
13 Aralık 2018 Perşembe 07:42



YORUMLAR (56)
KOMİKAZE: Hukumeti elestirmek icin hızli tren kazasina bile sevinenler var, yazıklar olsun size
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MEHMET: insan hayatı bu kadar ucuzmu bir yerlerde yanlış yapılıyor. acaba bu görevliler ne kadar tecrübeli yht acaba neden banliyö treniyle çarpışıyor. bu olay göz göre göre ihmalin sonucu soruşturma sonucu inşallah bir yaptırımı olur. yoksa bu insanlar kobay gibi kullanılmaya devam mı edilecek ölenlere ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı dilerim.
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ŞENAY: ne alaka kım ıstıfa etsın hayırdır. her şeye bir suclu aramayın kaza kazadır.
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