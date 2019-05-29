Ankara'dan AB'ye rapor tepkisi: Haksız ve orantısız eleştirileri kabul edemeyiz

Kaynak: Euronews.com

Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Komisyonu, 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıklanan son Türkiye raporuna ilişkin, "Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin raporda yer alan tutarlı ve makul eleştirileri dikkatle not edip reform çalışmalarında katkıda bulunan yapıcı unsurlar olarak kullanacağını kaydeden Kaymakcı, "Ancak raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri ise kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesini kullandı.