Haberler » Politika » Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama - Haber

Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar müjdelerle dolu 1 haftalık Ankara temaslarının ardından ilçeye döndü.

27.11.2019 10:25 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:31Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama
Belediye Başkanı Mehmet Kanar müjdelerle dolu 1 haftalık temaslarının ardından ilçeye döndü.

Birçok konuda verdiği müjdelerle ilçede bayram havası estiren Başkan Mehmet Kanar, Belediye personeli tarafından da coşkuyla karşılandı. Kapıda çiçeklerle karşılanan Belediye Başkanı Kanar tek tek tebrikleri kabul etti. Geçen hafta gerçekleştirilen Ankara temaslarının ardından müjdeli haberlerle geldiğini ifade eden Başkan Mehmet Kanar, "Alt ve üst yapı çalışmalarından belediyemiz bünyesine dahil edilen taşınmazların tahsisine, gençlik merkezi sosyal yaşam ve tesisleri ödeneğinden, şehircilik ve imar faaliyetlerimize kadar birçok alanda ilçemizin hizmet ağını güçlendiriyoruz. Mustafakemalpaşa'mızı hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

Gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan yatırımlara vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, " Sağ olsunlar, bu başarıların gizli kahramanları değerli mesai arkadaşlarım Ankara dönüşünde bizleri çiçeklerle karşılayıp sevindirdiler. Mustafakemalpaşalı olmaktan, Mustafakemalpaşa Belediyesi ailesinin bir ferdi olmaktan bir kez daha onur ve gurur duydum " şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:38 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edilecek,...
10:34 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Ekonomideki toparlanma süreci ile istihdam artışını...
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet...
10:25 Ankara'dan dönen başkan Kanar'a, Mustafakemalpaşa'da coşkulu karşılama
10:24 Hayri Türkyılmaz: "Büyükşehir Mudanya'nın kangren sorunlarını çözmeli"
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 10:57:23