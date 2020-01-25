Haberler » Güncel » Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi - Haber

Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, Elazığ'a gitmek üzere, Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.

25.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:58Ankara'dan Elazığ'a destek ekipleri gönderildi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki arama kurtarma araçları ve K9 kurtarma köpekleri, 'a gitmek üzere, İtfaiyesi Daire Başkanlığı'ndan yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı bünyesindeki 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personel, Elazığ'a gönderildi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'a doğru K9 kurtarma köpekleri ile birlikte tüm ekiplerimiz kara ve havayolu aracılığıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Gece boyunca takviyelerimize durmaksızın devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, sayının artmamasını temenni ediyorum" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:08  Adıyaman'da deprem nedeniyle 7 kişi yaralandı
02:06  Depremde hayatını kaybedenler için futbol maçlarında saygı duruşu yapılacak
02:05  Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da deprem olacağını 4 ay önce söylemiş
02:04  Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3)
02:04  Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
25.1.2020 02:15:36