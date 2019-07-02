Ankara'dan kısa kısa

02.07.2019 17:43
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Ankara

Kızılcahamam'da yapılacak "Cadde Rehabilitasyonu Projesi" için yer teslimi yapıldı.

Kızılcahamam'da yapılacak "Cadde Rehabilitasyonu Projesi" için yer teslimi yapıldı.

Çalışmalar kapsamında firma yetkilileri Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Başkan Acar, yapılacak olan bu çalışma ile ilçe merkezinin farklı bir görünüme sahip olacağını belirtti.

Firma yetkilileri daha sonra çalışma yapılacak alanlarda inceleme yaptı.
Başkan'dan Çubukspor'a destek
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubukspor kombine kartı alarak başlatılan kampanyaya destek oldu.

Başkan Demirbaş, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kulübün başkanı Lokman Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Çubukspor'a destek verdiklerini belirten Demirbaş, ilçe halkının takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Kulüp başkanı Kılıç da verdiği destekten dolayı Demirbaş'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
Süleyman Acar, Kızılcahamam, Çubukspor, Güncel

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