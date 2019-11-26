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Ankara'dan kısa kısa

Merkezi Ankara'da bulunun Beypazarı hemşehri dernekleri ve vakıf yöneticileri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

26.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:56Ankara'dan kısa kısa
Merkezi 'da bulunun hemşehri dernekleri ve vakıf yöneticileri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hemşehrilerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavuz, Beypazarı'nın turizmi konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.
Heyet ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Yavuz'a, üzerinde Osmanlı arması bulunan tablo hediye edildi.
Çubuk'ta ücretsiz işitme testi
Çubuk Belediyesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde belediye personeli başta olmak üzere ilçe halkına yönelik ücretsiz işitme testi yapılacak.
Çubuk Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliği ile ilçede bir gün boyunca ücretsiz işitme testi yapılacak.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yapılacak taramanın tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.
Testlerin Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacağını belirten Başkan Demirbaş, "Tüm ilçe halkımız bu hizmetten faydalanmasını istiyoruz. 27 Kasım 2019 Çarşamba günü ücretsiz olarak yapılacak testler sonucu vatandaşlarımız sorununu öğrendikten sonra istediği kuruma giderek tedavisini de yaptırabilecek. İşitme ölçüm cihazları ile yapılan kontrol sırasında üniversitemizin uzmanları tarafından vatandaşlarımızın soruları da yanıtlanacak. Bu güzel hizmette emeği geçen başta üniversitemizin rektörü ve yönetimine çok teşekkür ediyorum."' diye konuştu.

Özgül Özkan Yavuz, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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