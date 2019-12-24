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Ankara'dan Konya'ya gelen özel gereksinimli misafirleri protokol karşıladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından "Çocuklarımızı dinleyelim, hayatlarını değiştirelim" projesi kapsamında Ankara'dan uğurlanan özel gereksinimli bireyler Yüksek Hızlı Tren (THY) ile geldikleri Konya'da protokol üyeleri tarafından karşılandı.

24.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:00 Ankara'dan Konya'ya gelen özel gereksinimli misafirleri protokol karşıladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından "Çocuklarımızı dinleyelim, hayatlarını değiştirelim" projesi kapsamında 'dan uğurlanan özel gereksinimli bireyler Yüksek Hızlı Tren (THY) ile geldikleri 'da protokol üyeleri tarafından karşılandı.

"Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam" kapsamında planlanan "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim" projesinin üçüncü ayağı olan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel gereksinimli 16 birey ile bireylerin anne ve babası olmak üzere toplam 45 kişilik bir ekip, engelsiz seyahat imkanları sunan TCDD YHT ile Konya'ya seyahat etti. Ankara'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından uğurlanan özel gereksinimli bireyler ve aileleri Konya Tren Garı'nda Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 3. Ana Jet Hava Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel tarafından karşılandı.

Karşılama programında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Çok mutlu bir tablo ile karşı karşıyayız şuan. Bu yavrularımız özel eğitime ihtiyaç duyan özel eğitimle hayatın her alanın olabilecek hatta üretime katılabilecek kardeşlerimiz bunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. 'Engelsiz hayat engelsiz ulaşım' projesi kapsamında ilimize intikal ettiler bizi çok mutlu ettiler Konyamızın gezilecek görülecek tarihi turistlik yerlerini ziyaretlerde bulunacaklar ve inşallah çok ve mutlu, güzel anılarla buradan ayrılacaklar" dedi.

Flavius Sağlık Grubu ve Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş, "Biz bu çocuklarımızı burada engelsiz ulaşımla tanıştırmak istedik. Biz onun için bugün Konya'dayız. Konya Valimiz Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 3. Ana Jet Hava Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel'e buradan da bizleri ve çocuklarımıza göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

3. Ana Jet Hava Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ise "Proje kapsamında sizleri aramızda görmekten mutluyuz. Üssümüzde görmekten ayrıca mutluyuz. Orada gençlerimiz ve çocuklarımız için daha güzel bir ortamı sağlayacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Karşılama törenin ardından özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle birlikte Tropikal Kelebek Vadisi, Mevlana Müzesi ve Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üssü ve banka ziyaretleri gerçekleştirecek. - KONYA

Mehmet Cahit Turhan, Ankara, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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