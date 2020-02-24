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Ankara'dan müjdeli haber ile döndüler

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yöneticileri Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığında yaptıkları görüşmelerden müjdeli haber ile döndüler.

24.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:13Ankara'dan müjdeli haber ile döndüler
Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yöneticileri 'da Tarım ve Orman Bakanlığında yaptıkları görüşmelerden müjdeli ile döndüler.

Kooperatif yönetimi Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e Yukarı Yapıcı Gölet suyundan zeytinlik alanların sulanabilmesi için izin verilmesi talebini ilettiler. Kooperatif yetkililerinin isteğine olumlu yaklaşan Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Yukarı Yapıcı Gölet suyunun kullanılması ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasına yönelik, bakanlıktaki ilgili birimlere gerekli talimatın verileceğini Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, kooperatifin mali genel kurulunda, tüm üretici ortaklara verilen söz gereği Yukarı Yapıcı Gölet suyundan zeytinlik alanların sulanabilmesinin önünün açılması için Ankara ziyaretinin gerçekleştirildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin'in, ilçedeki zeytinlik alanlarının susuzluk sorununa çare olacak talebi kısa sürede yerine getireceğine inandıklarını ifade eden Başkan Şenol, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e kendilerine yakın ilgi gösterdiğini belirtti. - BALIKESİR

Ankara, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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