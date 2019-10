Ankara Danışmanlık ve İletişim Ofisi Açıldı

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği

Ankara'da kamu kurumlarına yakınlığıyla bilinen Söğütözü Koç Kuleleri'nde faaliyet gösterecek olan Ofisin açılışına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Aytun Çıray, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, TÜRKONFED, TOBB, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan temsilciler, çeşitli üniversitelerden akademisyenler, ESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ile davetliler katıldı.

Ankara Ofisi Ege'ye hizmet edecek

Açılışta konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, sivil toplum kuruluşlarının (STK) modern toplumların değişim aktörleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, STK'ların bu yönüyle kamu diplomasisinin en önemli oyuncularından biri olduğunu söyledi."Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi" projeleri kapsamında Ankara'da açılan ofisin sivil toplum kuruluşlarının kamu ile ilişkilerini güçlendirerek karar alma sürecine katılımları konusunda destek vereceğini açıklayan Sivri, "Hayata geçirdiğimiz15 ay sürecek "Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi" projemiz ile İzmir, Denizli, Muğla ve Afyonkarahisar illerinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine ve karar alma sürecine katılımlarına destek olmayı arzuluyoruz. Yaptığımız anket çalışmalarısonuçlara göre bu illerdeki sivil toplum kuruluşlarına yönetsel ve finansal sürdürülebilirliği sağlayacak eğitimlere Muğla ilinde başladık, Afyonkarahisar ile devam edeceğiz. Ankara Ofisimiz, STK'lara çalışmalarında yol haritası olacak rehberler hazırlanacak, toplantı ve etkinlikler gerçekleştirilecek. AB ve sivil toplumla ilişkili, ulusal ve uluslararası kurumlar ile ilgili duyuruların yapıldığı aylık bir bülten çıkaracak. Ege Bölgesi STK'ları ile kamu kurumları temsilcileri arasında çalışma gezileri, görüş ve önerilerin değerlendirilmesine imkan verecek toplantılar gerçekleştirecek. Ege Bölgesi STK'larına Ankara'da kamu kurumları ve AB Delegasyon ile yüz yüze görüşmelerine rehberlik edecek, İzmir ve Ege'nin STK'larının Ankara'da daha etkin olması için gerekli çalışmaları yürütecek." dedi.

Pakdemirli, "Ankara'daki arkadaş ve kardeşinizim"

Yoğun programına rağmen açılışa katılarak projeye destek veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de İzmir'in son yıllarda Ankara'ya uzak kaldığını belirterek, Ankara'ya yakınlaşmak için bu Ofisin öneminin büyük olduğunu söyledi. Ankara'dan uzak kalmamak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Ege bölgesi inanılmaz bir mücevher. Biraz parlatılmaya ihtiyacı var. Babam rahmetli Ekrem Pakdemirli zamanında Ankara İzmir arasında köprü olurdu. Beni de unutmayın İzmirliler olarak. Ben de her zaman sizin bir arkadaşınızım, kardeşinizim. İzmir için yapacağım ne varsa her zaman yaparım. Ankara'da bir ofisiniz de Tarım ve Orman Bakanlığı. Her zaman beklerim" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise proje fikrinin 2017 yılındaki İzmir ziyaretinde ortaya çıktığını ifade ederek, bugün Ankara'da Ofis açılışı ile projenin önemli bir aşamasının da tamamlandığını söyledi. Ankara Ofisi ile İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki iş dünyasının Ankara ile ilişkilerinin daha da gelişeceğini ve bölgenin her alanda kalkınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Özcan, bundan sonra AB ile ilgili projeler konusunda Egelilere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.