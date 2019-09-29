Ankara demirspor: 0-0

STAT: Yeni Atatürk Sakarya
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx) Salim Şanlıer (xx) Efe Kurtuluş(xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Özgür (xx), Okan (xx), Serkan (xx), Taşkın (x) (Dk. 21 Zeki x), Okan (x), Nuri Fatih (xx) (Dk. 60 Erdican x), Berk İsmail (x)(Dk. 75 Yaser x), Ahmet Furkan (xx)
ANKARA DEMİRSPOR: Emre (xx) - Kamil (xx), Çağrı (xx), Hasan (xx) (Dk. 79 Hakan), Mustafa (xx), Serdar (xx) (Dk. 60 Süleyman x), Ahmet (xxx), Taner (xx), Burak (xx), Fatih (x)(Dk. 87 Ayberk), Mustafa Tahir (xx)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Zeki, Dk. 87 Özgür ( Sakaryaspor )
SARI KARTLAR: Serkan, Özgür, Zeki (Sakaryaspor) - Çağrı, Kamil, Ahmet, Mustafa (Ankara Demirspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor sahasında Ankara Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte 85'inci dakikada Zeki, 87'nci dakikada Özgür kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
19'ncu dakikada Mustafa Tahir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Oğuz'da kaldı
43'üncü dakikada Okan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Nuri Fatih'in vuruşu az farkla auta çıktı.
70'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa Tahir'in vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
83'üncü dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Süleyman, kalecinin yanından topu auta gönderdi.