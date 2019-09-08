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Ankara demirspor: 1-0

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan DemirciKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can Kunt (Dk. 84 İsmail), Emrullah (Dk. 46 Fatih Kamacı), Cerem Talha, Haluk (Dk.

08.09.2019 21:59 Ankara demirspor: 1-0

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç, Ertan Demirci
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak Can Kunt (Dk. 84 İsmail), Emrullah (Dk. 46 Fatih Kamacı), Cerem Talha, Haluk (Dk. 77 Hüseyin Cihan), Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah
ANKARA DEMİRSPOR: Emre Selen - Kamil, Çağrı (Dk. 84 Ayberk), Hasan, Süleyman, Hakan (Dk. 75 Mustafa), Ahmet, Taner, Burak Öksüz, Fatih Özçelik, Mustafa Tahir
GOLLER: Dk. 67 Haluk (Kahramanmaraşspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Emre Kasal, Emrullah, Haluk, Cerem Talha (Kahramanmaraşspor) - Burak Öksüz, Çağrı, Ahmet (Ankara Demirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 2'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

67'nci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Haluk, ceza sahasına ortalanan topu gelişine vurarak ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Öte yandan her iki takımın taraftarı sahaya "El birliği ile güç birliğine. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı" yazılı pankartla çıktı.



Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Burak Can, Spor

Kaynak: DHA

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