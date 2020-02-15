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Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanması planlanan Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor mücadelesi sahanın kar ve buzlu olması nedeniyle yarına ertelendi.

15.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:59Ankara Demirspor maçı yarına ertelendi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanması planlanan Belediyespor-Ankara Demirspor mücadelesi sahanın kar ve buzlu olması nedeniyle yarına ertelendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında bugün 13.00'te Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda başlaması gereken karşılaşma kar ve buz engeline takıldı. Müsabakanın hakemi Mustafa Kürşad Filiz'in zemindeki incelemesi sonrası maçın başlama saatini önce 14.30'a aldı ancak zemindeki buzlanmanın giderilememesi üzerine TFF karşılaşmayı yarına erteledi. Sivas Belediyespor-Ankara Demirspor maçı saha şartlarının uygun olması halinde yarın 13.00'te oynanacak.


- Sivas

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Sivas, Spor

Kaynak: DHA

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