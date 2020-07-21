Ankara Demirspor, TFF 2. Lig Play-Off maçında yarı finale çıktı
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi.
Stad: Titanic Mardan Palace
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Bilal Gölen xx
Ankara Demirspor: Emre Selen x, Kamil İçer xx, Taner Koç xx, Ahmet Devret xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Bülbül xx, Hasan Küçcük xx (Ayberk Altan dk.90 ?), Mustafa Kayabaşı xx (Hakan Turan dk.80 ?) Serdar Eylik xx (Samed Yeşil dk.90 ?), Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Muhammed Samed Karakoç dk. 88 ?), Süleyman Güneş ( Barış Alper Yılmaz dk.80 ?),
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan x, Alper Tursun xx, Canberk Ömer Özdemir xx ( Hasan Bilal dk.75 x ),Hamza Özdemir xx (Ahmet Furkan Özcan dk.80 ?) Ümit Yasin Arslan x, Azad Filiz, Serkan Odabaşıoğlu x, Onur Eriş, Sinan Özkan x ( Abdulaziz Özkan dk.46 x) Barış Örücü x (Okan Eken dk.61 x), Berk İsmail Ünsal x
Goller: Mustafa Tahir Babaoğlu(dk.29 ve dk.80)( Ankara Demirspor), Abdülaziz Solmaz (dk.90+4)(Sakaryaspor)
Sarı kart: Serkan Odabaşıoğlu (Sakaryaspor) - ANTALYA
Kaynak: İHA