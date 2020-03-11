ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor
ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor.
11.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:34
ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İdlib kalıcı ataşkese dönmesi için çalışmalar devam ediyor
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib, Güncel
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