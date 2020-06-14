ANKARA Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu liste'deymiş

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu liste'deymişİÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu liste'de yer alan, sözde 'Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu', 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğunu açıkladı.

14.06.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:23
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen terörist, 'turuncu liste'deymiş
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu liste'de yer alan, sözde 'Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu', 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin Bölgesi'nde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu 'Seyit Batman' kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle son iki günde Siirt, Faraşin Bölgesi'nde ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7 olmuştur. Operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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ANKARA, (DHA) -
ANKARA Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen terörist, ’turuncu liste’deymiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Batman, Güncel, Haber

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