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ANKARA Doç. Dr. Topçu: Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalı

Doç. Dr. Topçu: Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıKADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, "Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi" dedi.

11.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:09
Doç. Dr. Topçu: Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalı
KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, "Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi" dedi.
Ankara Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya yayılan koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Doç. Dr. Topçu, koronavirüsün daha yeni bir virüs olduğunu ve geçmişe dair bilgileri bulunmadığını söyledi.
Daha sonra İngiltere Kraliyet Akademisi'nin, koronavirüsün gebe kadınlar üzerindeki etkisi üzerine yayımladığı araştırmaya değinen Doç. Dr. Topçu, "Bültende 'Gebe kadınlar, toplumdaki diğer insanlara göre koronavirüs açısından ek bir risk taşımamaktadır. Yani koronavirüs enfeksiyonu daha ağır seyretmemektedir. Direkt plasenta yoluyla bebeğe bulaşmamaktadır. Bebekte konjenital bir enfeksiyon yapmamaktadır' ifadeleri yer alıyor. Tabi bunlar ilk datalar, dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Bu bakımdan kar-zarar oranını düşünerek, gebe koronavirüs hastalar olursa, ilk datalara göre yaklaşmak mantıklı olacaktır" dedi.
'VİRÜSÜN ANNE SÜTÜYLE GEÇİŞİ YOK'
Dünyada enfekte olmuş gebe sayısının şu anda az olduğunu belirten Doç. Dr. Topçu, "Ancak gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalıdır; plasenta ya da anne sütü yoluyla koronavirüsün bebeğe geçişi henüz belirlenmedi. En azından anne sütüyle geçmeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak annede 'koronavirüs' pozitif ise, solunum yoluyla bebeğe geçebilir" diye konuştu.
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ANKARA Doç. Dr. Topçu: Gebeliğinde 'koronavirüs' pozitif olan kadınlar korkmamalı

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Anne, Güncel

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