18.06.2019 15:41
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Ankara Doğanşehirliler Derneğinde koltuk değişimi

Ankara Doğanşehirliler Derneğinde koltuk değişimi

Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde Başkan Süleyman Bilgili'nin kendi isteği ile ayrılmasının ardından Dernek Başkanlığına Ali Güngüt seçildi.

Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde Başkan Süleyman Bilgili'nin kendi isteği ile ayrılmasının ardından Dernek Başkanlığına Ali Güngüt seçildi.

Ankara Doğanşehirliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Dernek Başkanı Süleyman Bilgili'nin görevden ayrılma isteği üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güngüt'ün Dernek Başkanı olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yeni Başkan Seçilen Ali Güngüt, yaptığı açıklamada, "2010 Yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Süleyman Bilgili'ye emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eder ve Ankara Malatyalılar Dernek Başkanlığı görevinde başarılar dileriz" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
yönetim kurulu, ankara, Güncel

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