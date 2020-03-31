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Ankara Eczacı Odasından "eczane çalışma saatleri"ne ilişkin açıklama

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, eczanelerin bugünden itibaren cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır.

31.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:12
Ankara Eczacı Odasından
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, eczanelerin bugünden itibaren cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.
Ercanlı, eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eczanelerin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu özelliğiyle vatandaşların doğrudan ulaştıkları sağlık kuruluşları olduğunu aktaran Ercanlı, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmesiyle birlikte sağlık ordusu içinde yer alan eczacıların salgınla mücadelede büyük görevler üstlendiğini vurguladı.
Ercanlı, bu süreçte eczacılara bulaş riskinin oldukça yükseldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Bizler de Ankara Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızın ve çalışanlarımızın içerisinde bulundukları ağır koşulları hafifletmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla eczane çalışma saatleri değişikliğiyle ilgili çalışmalara başladık. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile bir süredir yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde, hastalarımızın aldığı sağlık hizmetinin aksamayacağı saat aralığında karar kıldık. Alınan karar gereği 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yeni eczane çalışma saatlerimiz, cumartesi günleri de dahil olmak üzere 10.00-18.00 arasını kapsamaktadır. Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır. Nöbetçi eczanelerdeki hasta yoğunluğunun önüne geçmek için nöbetçi eczanelerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Çalışma saatleri değişikliğiyle moralleri yüksek eczacılarımız halk sağlığı için daha etkin şekilde çalışmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Ankara Eczacı Odasından 'eczane çalışma saatleri'ne ilişkin açıklama - Haberler
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