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Ankara-egm, beşiktaş saldırısında şehit olanları andı

EGM, Beşiktaş saldırısında şehit olanları andıEMNİYET Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40'ı polis 47 kişiyi, olayın 3'üncü yıl dönümünde Twitter'da, 'unutmadık, unutmayacağız' notuyla paylaştığı video ile andı.

10.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:43
EGM, saldırısında şehit olanları andı
EMNİYET Genel Müdürlüğü, 'da 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen terör saldırısında şehit olan 40'ı polis 47 kişiyi, olayın 3'üncü yıl dönümünde Twitter'da, 'unutmadık, unutmayacağız' notuyla paylaştığı ile andı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 3 yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park yakınında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırının 3'üncü yıl dönümünde Twitter hesabından video paylaştı. '10 Aralık 2016 İstanbul Beşiktaş. Unutmadık, unutmayacağız. Saygı ve rahmetle anıyoruz' notu ile paylaşılan videoda, çevik kuvvet polislerinin eğitim sırasında şehit olan meslektaşlarının tek tek isimlerini okuması yer aldı. Görüntüde, saldırıda şehit olan polislerin fotoğrafları da yer aldı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
ANKARA, (DHA)-
DHA-Gündem - Türkiye-Ankara -
Ankara-egm, beşiktaş saldırısında şehit olanları andı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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