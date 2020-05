ANKARA EGO'nun 10 kadın şoförü, trafiğe çıkmak için gün sayıyor

Kaynak: DHA

EGO'nun 10 kadın şoförü, trafiğe çıkmak için gün sayıyorANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarında istihdam edilmek üzere 10 kadın şoför alımı yaptı. Eğitimleri devam eden kadın şoförler, bir an önce trafiğe çıkmak istediklerini söyledi. ABB'den yapılan açıklamaya göre EGO Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla toplu taşıma araçlarında görevlendirmek üzere sınav açarak, 10 kadın şoför alımı yaptı. İlk olarak sözlü sınava tabi tutulan kadın adaylar, manevra ve sürüş teknikleri konusunda da uygulamalı sınavdan geçirildi. EGO Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucu başarılı olan adayların ileri sürüş teknikleriyle eğitimleri ise devam ediyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlayan 10 kadın sürücü, şehir trafiğine çıkmak için gün sayıyor.GÜNDE 8 SAAT EĞİTİMEGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi, kadın sürücülerin eğitimlerde önemli başarı sağladıklarına dikkat çekerek, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, EGO otobüslerine kadın elinin değmesi gerektiği talimatını verdi. Biz de bunun üzerine bir sınav açtık. 10 kadın arkadaşımız sınavı kazandı. Şu anda eğitim aşamasındalar. Uzman eğiticilerimiz kadın arkadaşlarımıza günde 8 saat eğitim veriyor. Eğitimler bittiğinde kadın arkadaşlarımızı metrolarımızın ring servislerinde görevlendirmeyi düşünüyoruz. Mesafeler kısa olduğu için ilk etapta arkadaşlarımızı burada görevlendireceğiz daha sonra Ankara 'nın her yerinde vatandaşlarımıza hizmet vermek için çalışacaklar" diye konuştu.'BABA MESLEĞİNİ YAPACAĞIM'Trafiğe çıkmak için gün sayan Sevgi Ortakça ise ?Baba mesleğini yapacağım. Babama çok özeniyordum. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlara bu imkanı tanıdığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz? dedi.