ANKARA Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandıANKARA'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

ANKARA Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
18.05.2020 19:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:31
Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı
ANKARA'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Cadde ortasında yaşanan kovalamaca cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yaşandı. Uygulama yapan polis, şüphelendikleri otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak, ihtara uymayan sürücüsü ile arkadaşları, plakası belirlenemeyen otomobil ile kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Bir süre cadde ortasında yaşanan kovalamaca sonrası 4 arkadaş yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere, trafiği tehlikeye düşürmek, 'dur' ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesildiği öğrenildi. Öte yandan cadde ortasında yaşanan kovalamaca ise, cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, polisten kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobil ile park halindeki araca çarpması, ardından şüphelilerden birinin araçtan inip kaçması ve polislerin peşlerinden koşması yer alıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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