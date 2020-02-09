Ankara, eksi 11 derece ile buz tuttu

ANKARA'da, kış mevsiminin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Dün akşam saatlerinde termometreler eksi 6 dereceyi gösterirken, bugün sabaha karşı ise sıcaklık eksi 11 dereceye kadar düştü.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava, başkent Ankara 'da da etkisini gösterdi. Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düşerken, kentteki bazı havuz ve şelaleler dondu. Binaların çatılarında yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Yollarda ise gizli buzlanma ve don meydana geldi. Şehrin simgelerinden Kuğulupark'ın havuzunun da bir kısmı dondu. Parktaki kuğu, ördek ve kazlar, donan havuzda yüzmekte zorlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kentte gün boyunca hava sıcaklığının en yüksek eksi 2 derece olması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Termometre görüntüsü

Kuğulupark'ın donan havuzu

Buz sarkıtlarından görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,