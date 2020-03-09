Menü
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı - Güncel

ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdıANKARA'da emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı.

09.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06

Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

ANKARA'da emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı. Yakalanan S.C. ve kuryelik yapan A.E, tutuklandı.

Şanlıurfa'da oturan S.C, geçen yıl ağustos ayında telefonla aradığı emekli emekli tuğgeneral C.E.E.'ye, kendisini polis olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun gerçekleştiğini ve operasyon kapsamında evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine C.E.E, evde bulunan 327 bin lira değerindeki 146 adet ata altınını, S.C.'nin yönlendirdiği ve polis olarak tanıttığı A.E.'ye teslim etti. C.E.E, 10 gün sonra yine kendisini arayan S.C.'nin operasyon yapacaklarını belirtmesi üzerine, A.E.'ye bu kez 66 bin lira ile 10 bin dolar verdi. C.E.E, aynı ay içinde kendisini yeniden arayan S.C'ye bu kez, Etimesgut'taki evini satıp, 295 bin lirayı A.E.'ye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden C.E.E, polise giderek şikayette bulundu.

PAROLA, 'VATAN-BAYRAK'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, paraların alındığı 3 farklı tarihte Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelip, bir gece otelde kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya dönen A.E'nin kimliğine ulaştı. Gözaltına alınan A.E, C.E.E'nin evine S.C. ile birlikte gittiklerini, içerisinde para ve altınların olduğu poşeti 'vatan-bayrak' parolası ile alarak, yeniden Şanlıurfa'ya döndüklerini söyledi. A.E. ayrıca, S.C.'nin bu iş için kendisine 10 bin lira verdiğini ve olaydan sonra kullandıkları telefon ve sim kartı kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, S.C.'yi de Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına alındı. S.C. ve A.E. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANKARA Emekli tuğgeneral evini ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdı

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Polis, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Güncel
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Güncel
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Güncel
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Güncel
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı Güncel
Yunanistan polisi, Avrupa'ya gitmek isteyen Afgan mültecinin yüzüne kaynar su attı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Güncel
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı