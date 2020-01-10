Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz: 672 bekçi alınacak

ANKARA Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Başkent'te bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevlerine devam ettiğini, 2020'de 500 çarşı ve mahalle, 172 kır bekçisi olmak üzere 672 bekçi alınacağını söyledi. Yılmaz, "Bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur" dedi.

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende, 1993 yılında alımları yapılan ve hizmet sürelerini tamamlayarak emekli olan bekçiler Muammer Şimşek, Mürsel Dönmez ve Mustafa Özvatan'a plaket verdi. Yılmaz, emekli olan bekçilere teşkilata yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür etti. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çarşı ve mahalle bekçisine ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, bekçilerin suçların azalmasında önemli rollerinin olduğunu belirtti. Servet Yılmaz, "Bekçilerin kimlik sorma yetkisi, kanunlar çerçevesinde var. Biz Ankara'da bunu uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ DÜDÜK SESİ İLE HUZUR BULDU'

Yılmaz, eski dönem 51 çarşı ve mahalle bekçisinin halen göreve devam ettiğini, bunların da 1 yıl içerisinde emekli olacağını söyledi. Bugün itibarıyla Başkent'te cadde ve sokaklarda bin 568 çarşı ve mahalle bekçisinin gece devriyesi olarak görevine devam ettiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızın desteğini de alarak bekçilerimiz önemli çalışmalara imza atmıştır. Bekçilerimiz, 20 bin aranan şahsı yakalamış, 21 evden, 30 iş yerinden, 11 otodan, 77 açıktan ve 8 otomobil hırsızlığı başta olmak üzere 3 bin 672 suçüstü olayına müdahale etti. Yaptıkları kontrollerde 73 tabanca, 74 av tüfeği, 282 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Park, bahçe, cadde ve sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 bin 370 gram esrar, 927 captagon, 636 gram eroin, 332 ecstasy, 154 gram bonzai, 45 gram kokain ve 36 gram metamfetamin yakaladı. Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak."

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Yılmaz'ın bekçilere plaket vermesi

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA,