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Ankara Emniyet'te duygulandıran paylaşım

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden, vatandaşların talep ve isteklerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin anların yer aldığı foto kolajdan oluşan bir video paylaştı.

15.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:07
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabı twitter üzerinden, vatandaşların talep ve isteklerine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin anların yer aldığı foto kolajdan oluşan bir video paylaştı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Kovid-19 salgınına ilişkin başlayan yasaklar sonrasında, Vefa Destek Grupları çerçevesinde vatandaşların talep ve isteklerini yerine getirmeye devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, bu çalışmalara ilişkin anların yer aldığı foto kolajdan oluşan videoyu sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaştı. Videoda, Vefa Destek Grupları çerçevesinde vatandaşların istek ve taleplerinin yerine getirildiği anlar yer alıyor. Yapılan paylaşıma öte yandan, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" notu düşüldü, "EvdeKal" etiketi kullanıldı.
(İHA) Ankara Emniyet’te duygulandıran paylaşım

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel
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